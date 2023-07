EA Sports FC24 è in preordine su Amazon

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 17 luglio 2023) Con il classico appuntamento di presentazione Eaha annunciato la nuova stagione del suo gioco di punta, che però quest’anno di presenta con una novità. Addio a Fifa, dopo il mancato rinnovo delle licenze, ed ecco FC 24, che promette di non deludere in quanto a squadre e competizioni presenti e tecnologie implementate. EAFC 24: data di uscita e costi L’uscita di Fc 24 è stata annunciata per il 29 settembre su PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Mentre va precisato che le versioni PS4 e Xbox One di EAFC 23 non supportano la tecnologia HyperMotion. EAFC 24 costa 59.99 euro per Nintendo Switch, 69.99 euro per PC e 79.99 euro per PS4, PS5, Xbox One e Series X, nella versione standard mentre la versione Ultimate, disponibile solo in digitale, costa 109 ...