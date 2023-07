È una vigliaccata immorale Berlusconi | Dalla Chiesa contro i pm di Firenze

(Di lunedì 17 luglio 2023) La lettera di Marinaal Giornale continua a far discutere. Ora prende posizione anche la deputata forzista Ritache attacca una parte della magistratura rea di infangare il nome del Cavaliere e di proseguire una guerra iniziata trent'anni fa. «La lettera di Marinaè la lettera di una figlia, e di una cittadina, che denuncia una giustizia ingiusta. Così l'ho sempre definita io, anche in tempi non sospetti. È unache stanno facendo ada 30 anni. Ma, attenzione, qui si parla di una parte dei giudici, non possiamo dire la giustizia in toto, perché io conosco tanti giudici che si comportano in maniera esemplare. C'è un gruppo di giudici che, per motivi politici, ha deciso di massacraree Forza Italia». Lo ...

Notizie Napoli calcio . Nino Simeone , consigliere del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ' Calcio Napoli 24 Live ' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (...Ha commesso". È un fiume in piena Dipasquale. Nega di avere mai avuto a che fare con il giro di Migliorisi: "Sono stato solovolta in dodici anni a Villa Zito. Non ho mai ...Ha commesso'. È un fiume in piena Dipasquale. Nega di avere mai avuto a che fare con il giro di Migliorisi: 'Sono stato solovolta in dodici anni a Villa Zito. Non ho mai ...

Comune di Napoli, il cons. Simeone a CN24: "Una vigliaccata il rogo ... CalcioNapoli24

Dopo aver negato più volte di fare uso di cocaina, Gianfranco Miccichè, ex presidente dell’Ars, ascoltato tre ore in procura, ha ammesso davanti al pm di farne uso e di essersi rivolto all'amico di un ...