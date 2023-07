È l’ora di una strategia di sicurezza nazionale? Risponde Bressan Lumsa

Leggi su formiche

(Di lunedì 17 luglio 2023) Nel comunicato finale del Consiglio supremo di difesa riunitosi giovedì al Quirinale difesa evengono indicati, “nell’attuale e nel futuro scenario inter”, come “obiettivo comune per le istituzioni della Repubblica, sulla base di unadi, predisposta dal Governo e approvata dal Parlamento”. L’elaborazione di unadisarebbe qualcosa di nuovo per l’Italia. La segnalazione al fondo del comunicato del Quirinale ne sottolinea tanto l’urgenza quanto l’impegno. Le fondamenta sono chiare: Unione europea, Nato e Nazioni Unite. Cioè i pilastri multilaterali dell’azione e della proiezione italiana. Unadi...