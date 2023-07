Dream | il film con Park Seo-joon e IU sbarca su Netflix | il trailer svela la data d' uscita

(Di lunedì 17 luglio 2023) La star MarvelSeo-e l'idol IU fanno squadra nel nuovoin arrivo su, di cui è stato diffuso anche un nuovo: guardiamolo insieme., pellicola che mette insieme sullo schermo due dei talenti coreani più amati conSeo-e IU, arriverà a breve su. Scopriamo esattamente quando grazie al. Sognando conSeo-e IU Qualche mese fa vi raccontavamo della premiere piena di celebrità di, ildel regista Lee Byung Hun con protagonistiSeo-(che vedremo presto anche in The Marvels) e l'idol IU a.k.a. Lee Ji-eun (anche ...

La star Marvel Park Seo-joon e l'idol IU fanno squadra nel nuovo film in arrivo su Netflix, Dream, di cui è stato diffuso anche un nuovo trailer: guardiamolo insieme.