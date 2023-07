Dr | rafforza rapporto con Baic grazie a un accordo in esclusiva per l' Europa

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 luglio 2023) Roma, 17 lug. - (Adnkronos) - DR Automobiles Group annuncia di avere siglato uncon il colosso cineseper una partnership industriale che ne fa l'unico referente per l'e prevede lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi modelli per i mercati continentali. Dopo l'ultimo Salone di Shangai - si ricorda in una nota del gruppo molisano - "per DR Automobiles Groupe è iniziato un periodo di intensi contatti con alcuni dei più grandi costruttori automobilistici cinesi" che va nel solco dei consolidati rapporti industriali costruiti negli ultimi venti anni con i gruppi Chery e Jac. Da queste collaborazioni sono stati sviluppati nel corso degli anni i vari modelli della gamma DR a cui si poi aggiunti quelli dei brand EVO e Sportequipe. "Il modello industriale messo in piedi da DR Automobiles e i risultati commerciali che ...