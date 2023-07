(Di lunedì 17 luglio 2023) MACCHIA D'ISERNIA - Per DRdopo l'ultimo Salone di Shangai ha preso il via un periodo di intensi contatti con alcuni dei più grandi costruttori automobilistici cinesi. Nell'ultimo ...

MACCHIA D'ISERNIA - Per DRdopo l'ultimo Salone di Shangai ha preso il via un periodo di intensi contatti con alcuni dei più grandi costruttori automobilistici cinesi. Nell'ultimo ventennio DRha ...Grandi manovre per DR. A seguito del per il Marchio italiano è iniziato un periodo di intensi contatti con alcuni dei più grandi costruttori automobilistici cinesi. Nell'ultimo ventennio DR...E' questo l'obiettivo finale del recente accordo fra il colosso cinese Baic e DR. Un accordo che si può definire storico perché ridisegna la strategia commerciale nel vecchio ...

DR Automobiles Groupe, accordo in esclusiva per l'Europa con Baic ... Italpress

Il panorama automobilistico globale è un palcoscenico costantemente mutevole e, in questo contesto, DR Automobiles si distingue sicuramente. Il colosso automobilistico italiano ha recentemente potenzi ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.