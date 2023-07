(Di lunedì 17 luglio 2023) MACCHIA D’ISERNIA (ITALPRESS) – Per DRdopo l’ultimo Salone di Shangai ha preso il via un periodo di intensi contatti con alcuni dei più grandi costruttori automobilistici cinesi. Nell’ultimo ventennio DRha costruito consolidati rapporti industriali con i gruppi Chery e JAC. Da queste collaborazioni sono stati sviluppati nel corso degli anni i vari modelli della gamma DR a cui si poi aggiunti quelli dei brand EVO e Sportequipe. Il modello industriale messo in piedi da DRe i risultati commerciali che lo stesso ha generato, pongono oggi il gruppo italiano come uno degli interlocutori privilegiati dell’industria automobilistica cinese. La strategia di DRnon prevede delle joint-venture ma accordi di collaborazione attraverso i quali il gruppo ...

MACCHIA D'ISERNIA - Per DRdopo l'ultimo Salone di Shangai ha preso il via un periodo di intensi contatti con alcuni dei più grandi costruttori automobilistici cinesi. Nell'ultimo ventennio DRha ...Grandi manovre per DR. A seguito del per il Marchio italiano è iniziato un periodo di intensi contatti con alcuni dei più grandi costruttori automobilistici cinesi. Nell'ultimo ventennio DR...E' questo l'obiettivo finale del recente accordo fra il colosso cinese Baic e DR. Un accordo che si può definire storico perché ridisegna la strategia commerciale nel vecchio ...

DR Automobiles Groupe, accordo in esclusiva per l'Europa con Baic Tiscali

Il panorama automobilistico globale è un palcoscenico costantemente mutevole e, in questo contesto, DR Automobiles si distingue sicuramente. Il colosso automobilistico italiano ha recentemente potenzi ...MACCHIA D’ISERNIA (ITALPRESS) – Per DR Automobiles Groupe dopo l’ultimo Salone di Shangai ha preso il via un periodo di intensi contatti con alcuni dei più grandi costruttori automobilistici cinesi. N ...