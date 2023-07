DR Automobiles | accordo per l' Europa con la cinese BAIC

(Di lunedì 17 luglio 2023) Grandi manovre per DRGroupe . A seguito del per il Marchio italiano è iniziato un periodo di intensi contatti con alcuni dei più grandi costruttori automobilistici cinesi. Nell'ultimo ...

Si tratta dunque di unstrategico in funzione del processo di espansione non solo sul ... Il primo mercato oltre i confini nazionali a beneficiarne sarà quello spagnolo, dove DRha ...E' questo l'obiettivo finale del recentefra il colosso cinese Baic e DRGroupe. Unche si può definire storico perché ridisegna la strategia commerciale nel vecchio ...... di cui uno o due di DS. Oggi abbiamo saputo che quasi certamente il quinto ed ultimo ... come parte di unpiù ampio su cui sta lavorando con il governo italiano, avrebbe detto una ...

Nuovo colpo di DR Automobiles Groupe: accordo con il colosso ... FormulaPassion.it

Nuova tappa nella strategia commerciale asiatica: siglato un accordo in esclusiva fra il gruppo cinese e quello di Macchia d’Isernia ...Il produttore cinese ha stretto un accordo con la casa italiana che venderà le sue auto nel Bel Paese e anche in Spagna ...