Dopo Serge Gainsbourg | la seconda vita di Jane Birkin

... escluso un tweet sugli 'occhi a rana sulla sedia elettrica, ma non posso vivere senza di te', osservazione apocrifa ma in ogni caso efficace che pare avesse lanciato aGainsbourguno ...La loro collaborazione musicale iniziò nel 1968 con l'album Jane Birkin -Gainsbourg che ...la separazione da Gainsbourg negli anni '80, si legò al regista Jacques Doillon e si distinse per ...... e tu avessi le Converse, e che quindi anche beni settant'anni, guardando loro e te, non si ... la scimmia di pezza cui da piccola raccontavi i fatti tuoi messa nella bara diGainsbourg (il ...

Jane Birkin ci lascia ma il messaggio di donna anticonformista rimarrà nell'immaginario collettivo come icona sessuale e di stile.È il 1969 quando viene pubblicata Je T'Aime... Moi Non Plus. Si tratta della prima canzone che mette in scena in maniera piuttosto esplicita un rapporto sessuale. L’autore è Serge Gainsbourg, cantauto ...