Dopo 5 finali l’Italia del calcio alza un trofeo | è l’Europeo U19

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 17 luglio 2023) La Nazionale U19, in campo a Malta, batte il Portogallo e conquistadi categoria. Succede 20 anniil titolo vinto nel 2003 dai classe ’84. Nella stagione delle 5, gli azzurrini di Alberto Bollinino unper. Allo stadio Stadio di Tà Qali di Malta la nazionale dei 2004 si porta sul gradino più alto del podio,avere raggiunto la sofferta finale battendo la Spagna 3-2. Nella finale è bastato il gol di testa di Kayode per fare scrivere alla giovane Italia una pagina della storia azzurra.l’impresa sfiorata ai mondiali in Argentina con l’U20 fermata in finale dall’Uruguay, questa la volta ce l’abbiamo fatta. Rimarranno i ko nelle treeuropee per club, ma almeno la perla degli ...