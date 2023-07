... quando il dipendente del comune si è accorto di averla investita ha chiamato i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane. Come riporta il New York Post, '...L'operatore che ha materialmente investito laha specificato di non averla vista, finché non ha notato un corpo nell'erba che aveva già tagliato. Informata dell'incidente mortale, la famiglia ...Nessuno si sarebbe mai aspettato che la, 44 anni, venisse condannata per aver avuto rapporti ... Mamma siin un parco, il giardiniere non la vede e la travolge col tosaerba: morta a 27 ...

Donna si addormenta in un parco, il giardiniere la travolge col tosaerba: morta a 27 anni, famiglia sotto choc ilmattino.it

Leggi su Sky TG24 l'articolo California, dorme nel parco, giardiniere passa col tosaerba e la travolge: morta 27enne ...Si era addormentata nell'erba folta di un parco e non si è mai più risvegliata, uccisa da un tosaerba che un impiegato del settore paesaggistico dal comune ...