Donizetti inedito | ritrovato a Palermo il manoscritto di «Alahor in Granata»

Donizetti inedito, ritrovato a Palermo il manoscritto di «Alahor in ... L'Eco di Bergamo

A scoprirlo nella biblioteca del Conservatorio Scarlatti è stato il ricercatore Edoardo Cavalli della sezione scientifica del Donizetti Opera.Il compositore bergamasco fu a Palermo per la stagione teatrale 1825/1826. Il documento con le partiture di "Alahor in Granata" si trovava nella biblioteca dell'istituzione di via Squarcialupo ...