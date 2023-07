Don Biancalani a processo | la parrocchia diventata dormitorio piena di rifiuti e deiezioni

(Di lunedì 17 luglio 2023) Don Massimodovrà rispondere dell'accusa di non aver ottemperato all'ordinanza del Comune di Pistoia e nei giorni scorsi, il "parroco dei migranti" ha invitato su Facebook gli utenti a contribuire alle spese per il ricorso al Tar contro un altro provvedimento dell'ente comunale

... quando una ragazza a passeggio con il cane (stando a quanto riportato dal quotidiano Il Tirreno ) sarebbe stata importunata da un giovane ospite di. E solo l'intervento della polizia ...E su queste basi, il Comune ha come detto multato. La pena pecuniaria scaturisce a quanto pare dall'inottemperanza dell'ordinanza numero 1142 del 20 ottobre 2022, con la quale si ...... dalla Fondazione Arca del Mediterraneo Ets e dalla Fondazione Migrantes - prevede un momento di incontro con la cittadinanza nel corso del qualeMassimo, parroco di Vicofaro (Pistoia) ...

Don Biancalani a processo: la parrocchia (diventata dormitorio ... ilGiornale.it

Uno dei migranti accolti in parrocchia è finito all’ospedale. Non è grave. Don Massimo Biancalani: "È caduto sulla rastrelliera delle biciclette".Il Comitato dei residenti di Vicofaro si è rivolto ad un avvocato con l'intenzione di chiedere i danni alla parrocchia di don Massimo Biancalani e alle istituzioni, colpevoli a loro avviso di non aver ...