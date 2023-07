Domenica In | Pronta la Sostituta Di Mara Venier!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 17 luglio 2023) La prossima stagione diIn, potrebbe essere l’ultima perVenier. La conduttrice infatti, ha annunciato di voler lasciare la guida del programma al termine della prossima stagione. Ed ecco che in queste ore, é spuntato il nome della sua. Chi potrebbe prendere il posto della Venier? Si tratta di una conduttrice amatissima e che tra l’altro é anche grande amica della zia. Ecco di chi si tratta! L’erede diVenier sarà Alessia Marcuzzi?In tornerà in onda a settembre con una nuova edizione. Al timone ancoraVenier, alla sua quindicesima conduzione del programma più longevo di Rai 1. Proprio la zia, in occasione della presentazione dei palinsesti per la nuova stagione, ha annunciato che la prossima ...