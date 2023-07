Domenica In novità prossima stagione | ecco cosa potrebbe accadere al pubblico

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 17 luglio 2023) Interessantisono trapelate in queste ore in merito alladiIn. Il programma che va in onda su Rai 1 nel giorno di festa, per tenere compagnia agli italiani a ora di pranzo e oltre,subire delle interessanti modifiche. La conduzione di Mara Venier non è in dubbio. Lei stessa, L'articolo proviene da KontroKultura.