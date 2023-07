Dodici ore a bordo di un peschereccio per ripulire il mare

Leggi su agi

(Di lunedì 17 luglio 2023) AGI - L'ambiente prima di tutto. Quello dei mari e degli oceani. Un mantra che guida dal 2015 la Fondazione Ecoalf, organizzazione filantropica spagnola dedita alla pulizia degli Oceani/Mari, alla promozione di un'economia circolare con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza riguardo all'allarmante impatto ecologico della cattiva gestione dei rifiuti. La storia di questo progetto è quella di Upcycling the Oceans, un'avventura globale senza precedenti nata nel Mar Mediterraneo nel 2015. Proprio in quell'anno dopo aver passato 12 ore su di unil presidente della Fondazione Ecoalf Javier Goyeneche vide con i propri occhi l'enorme quantità di rifiuti intrappolati nelle reti da pesca. Non poté assolutamente ignorare ciò che vide. “Dopo aver visto di persona capii che dovevo fare qualcosa” racconta Goyeneche, Presidente della Fondazione Ecoalf e fondatore ...