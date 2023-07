Doctor Who | finite le riprese e svelato il nuovo protagonista

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 17 luglio 2023) Sarà Ncuti Gatwa il(per la precisione quindicesimo)Who nella stagione di prossima uscita Dopo il ritorno di David Tennant nei panni del Dottore per il tempo degli episodi speciali per il 60° anniversario diWho, a succedergli ci sarà la versione incarnata da Ncuti Gatwa, star nota al grande pubblico per la sua partecipazione alla serie Sex Education su Netflix. Vediamo oggi, giunti alla fine delle, nuove immagini del suoWho. Abbiamo già avuto modo di dare una prima occhiata a Gatwa nei panni del quindicesimo Dottore e della sua compagna, ma ora possiamo dare un’occhiata più approfondita alla prossima stagione. L’account Twitter ufficiale diWho ha infatti pubblicato una nuova foto che mostra Gatwa nei panni del Dottore, ed è davvero ...