(Di lunedì 17 luglio 2023) Ile ildebutteranno nelle classi del triennio della scuola secondaria di secondo grado dall'anno scolastico 2023/24. In queste settimane i docenti cheentro lo scorso 31 maggio stanno frequentando il corso di formazione e a settembre potranno ricevere la nomina dal Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri stabiliti in Collegio. L'articolo .

Valditara parla delle novità contrattuali e dell'ufficializzazione del, ma non fa riferimento al tema dei diritti delle persone trans. Invece, studiando 'l'ipotesi di accordo', che sarà ...... a fronte di un ridicolo riconoscimento economico, avrà il compito di coordinare le attività di tutti gli altri collaboratori scolastici o, tra gli insegnanti, le funzioni dele del ...Sono state inoltre recepite a livello contrattuale le funzioni dele delorientatore e questo consentirà di affermare definitivamente il principio della personalizzazione dell'...

Docente tutor e orientatore, le due figure entrano nel Contratto. Ministro Valditara soddisfatto: solo 8 scuole non hanno aderito Orizzonte Scuola

Firmato il rinnovo del CCNL scuola 2019/21: nuovi aumenti in arrivo da ottobre per docenti, personale Ata e Dsga. Ecco i dettagli | LeggiOggi ...ROMA, 16 luglio – È stato raggiunto oggi presso l’ARAN l’accordo con le Organizzazioni sindacali per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Comparto Istruzione, Università e Ri ...