Dl rigassificatori | via libera della Camera con 168 sì**

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 luglio 2023) Roma, 17 lug (Adnkronos) - Laha approvato il decreto sulle misure urgenti per gli enti territoriali per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico con 168 sì, 39 no e 55 astenuti.