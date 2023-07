Dl rigassificatori | Pella | ' Fi coerente su provvedimento strategico'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 luglio 2023) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Tutti sapevamo che l'Italia era dipendente dall'estero in materia di energia, ma la crisi ucraina ce l'ha fatto toccare direttamente con mano. Trovarci in una situazione di contrasto diplomatico con il nostro principale fornitore energetico ci ha imposto di individuare strumenti e iniziative per ridurre tale dipendenza". Così in una nota il deputato di Forza Italia Roberto, capogruppo degli azzurri in commissione Bilancio e vice presidente vicario dell'Anci, durante la dichiarazione di voto sulla fiducia al DL sulle misure urgenti per gli enti territoriali per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (DL 57/2023 - A.C. 1183). "Il ricorso aiè una delle soluzioni che sono state individuate e avviate già dal governo Draghi ed è stata ...