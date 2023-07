Diversi nelle opinioni | uniti nel sostegno | il popolo dell’Atalanta nel caldo di Clusone

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 17 luglio 2023) In quel dipresenti più di 400 persone per assistere alla prima amichevole. Tanto affetto nonostante il40 gradi all’ombra, sana aria di montagna, la voglia costante di bere qualcosa di fresco, ma soprattutto di ritornare all’Atalanta: anche se si tratta di una semplice amichevole precampionato. Tra i tifosi, soprattutto in estate, si manifesta questa varietà diche tende a creare discorsi: calciomercato, formazioni, giocatori e ancora calciomercato suscitando confronti leggendo le notizie sui giornali. Si creano sempre dibattiti molto accesi e non soltanto perché è ila farla da padrone: dal più ottimista speranzoso di ritornare in Champions al tifoso obiettivo fino al pessimista che crede di retrocedere in Serie B muovendo qualche critica alla ...