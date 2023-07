Disabilità | il Mid aspetta la visita del Ministro Locatelli

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl M.I.D. alla luce di tante dinamiche e criticità attende ladeldellein Campania. Rispettivamente alle ultime questioni lanciate a ripetizione e a messo stampa sulle problematiche delle persone consul territorio, l’ultima anche relativamente alla questione cubo di piazza libertà dei bagni pubblici inaccessibili e vandalizzati e della bocciatura dell’emendamento per lo scostamento di fondi necessari per l’adozione e l’attuazione del Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche il M.I.D. dopo aver portato il caso anche in Parlamento, dove tutta l’attività è già ben posta all’attenzione delle forze politiche in campo, siamo in attesa dideldelledel Governo Italiano ...