Diritti TV | De Siervo | «Siamo in trattativa | chiudiamo entro fine luglio»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 17 luglio 2023) Le parole di Luigi De, amministratore delegato della Lega Serie A, sulla vendita deitv del campionato Luigi De, amministratore delegato della Serie A, ha parlato a La politica nel pallone, su Rai GR parlamento della cessione deitv del campionato italiano. Di seguito le sue parole. VENDITATV – «L’obiettivo della Lega Serie A è che la vendita deiper il prossimo triennio, quadriennio e quinquennio, abbia un valore per singolo anno superiore a quello attuale. L’ultima vendita ha portato ricavi per 927 milioni alla Lega Calcio per la Serie A e circa 50 per la Coppa Italia, il nostro obiettivo è alzare entrambi questi valori e quindi superare il muro di 1 miliardo. La grande novità di quest’anno è chepartiti con ...