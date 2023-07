DIRETTA | Supplenze docenti 2023 | come fare la domanda | tutti i passaggi spiegati passo dopo passo VIDEO GUIDA con Vannini Uil Scuola Rua

(Di lunedì 17 luglio 2023) Immissioni in ruolo e scelta 150 preferenze, inizia il periodo caldo per gli insegnanti. La redazione di Orizzonteraddoppia lo sforzo per essere al servizio dei lettori. L'articololacon(UilRua) .

Non presentarla equivale a rinuncia ad incarichi da GPS/GaE ed eventualidi questa ... ore 14,30, con Roberta Vannini (Uil Scuola Rua) che illustrerà la domanda inS upplenze docenti ...... Authentication and trust Services)docenti 2023, video guida incon tutti i passaggi spiegati. LIVE Lunedì 17 Luglio alle 14:30 con VanniniSEGUI LAPER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA Chi può fare domanda Possono fare domanda ...con riserva Per i docenti inseriti negli elenchi con riserva ai fini dell'assegnazione delle...

Supplenze docenti 2023, come fare la domanda: tutti i passaggi spiegati passo dopo passo. VIDEO GUIDA in diretta con Vannini (Uil Scuola Rua) LIVE alle 15:45 Orizzonte Scuola

Con le ore 14 del 31 luglio come termine ultimo, da quest'oggi i docenti inseriti in GaE e GPS potranno presentare le domande per effettuare supplenze fino al 31 agosto o 30 giugno 2024. La scelta ...Diretta visibile come sempre sui canali social della Tecnica ... riserva Per i docenti inseriti negli elenchi con riserva ai fini dell’assegnazione delle supplenze sia annuali, sia fino al termine ...