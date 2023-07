Diretta calciomercato | il Napoli accelera per Lo Celso | l' Inter Miami presenta Messi LIVE

(Di lunedì 17 luglio 2023) ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima ...

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso ...Abbonati e segui ilsu ...Gli aggiornamenti di.itEcco le ultime notizie e le trattative di mercato minuto per minuto. Di seguito tutti gli aggiornamenti di lunedì 17 luglio dalla redazione di ...

Rivivi la diretta calciomercato: tutte le trattative della giornata Corriere dello Sport

Il calciomercato entra nel vivo e il ds della Juventus Cristiano Giuntoli alla pista che porta ad un trequartista di proprietà dell'Empoli ...Disponibile per i clienti Revolut in Europa e Regno Unito, Esperienze è l'ultima aggiunta alla suite di prodotti di viaggio dell'app Revolut. Che si voglia vedere lo skyline parigino dalla Torre Eiffe ...