Direct Advisory | il nuovo modello di consulenza finanziaria digitale di Intesa Sanpaolo video

È stato presentato a Milano, presso il grattacielo Intesa Sanpaolo di via Melchiorre Gioia 22, il nuovo modello di consulenza, un'iniziativa che potenzia la piattaforma digitale Fideuram, dedicata a risparmiatori e trader che desiderano investire da remoto sui mercati finanziari. "In 12 mesi abbiamo ...E poi c'è il vero servizio didi consulenza a distanza. Fideurampunta a una raccolta facilitata anche dal fatto di appartenere al più grande gruppo bancario nazionale. E' chiaro che ...'Fideuram, è la piattaforma digitale per i risparmiatori e i trader che vogliono investire da remoto sui mercati finanziari, si potenzia conche si avvale di un team diBanker'. con queste parole il responsabile Banca Diretta di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, Luca Bortolan, ha presentato il nuovo ...

