Dipendenza da alcol | riconoscerla per combatterla

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 17 luglio 2023) L’ismo è unae, pertanto, una malattia a tutti gli effetti. Bere un bicchiere di vino in occasioni di convivialità, di tanto in tanto e in compagnia degli amici, non è considerato un problema, lo diventa nel caso in cui il consumo didiventi frequente, costante e ossessivo. Se il primo pensiero al mattino, l’ultimo della sera, e con frequente ricorrenza durante il giorno è l’, il problema c’è e deve essere affrontato al più presto, per evitare che il cronicizzarsi di comportamenti disfunzionali arrechino danni irreparabili alla salute e alla vita in generale della persona. Come riconoscere ladae quali sono i danni per l’organismo L’ista è chi che pensa di poter raggiungere un certo grado di benessere solo se consuma ...