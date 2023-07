D’estate mi sento triste

Leggi su dilei

(Di lunedì 17 luglio 2023) Quel senso di fastidio misto a malinconia che alcuni provano nella bella stagione è un malessere ben identificato: si chiama “Summer Blues” (zza dell’estate). Somiglia al “Christmas Blues”, il malumore venato di infelicità che tanti provano all’approssimarsi del Natale e dell’Anno Nuovo. Questi periodi sono critici, perchè vengono percepiti come momenti di cambiamento, di bilanci con sé stessi, di variazioni di routine. E di stress per il fisico e per la mente. I fattori scatenanti L’estate poi è una specie di choc per l’organismo: la temperatura alta, l’elevato tasso di umidità e l’aumento della durata della luce influiscono moltissimo su aspetti emotivi come l’ansia, il panico, la paura e l’aggressività, che peggiorano con l’incremento del caldo. La pressione del vivere quotidiano si somma ai fastidi climatici su un corpo già messo alla prova da un anno di ...