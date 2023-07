In collaborazione con, Wallapop , la piattaforma di compravendita di prodotti second hand ... realizzata in occasione del decimo anniversario della società spagnola presente indal 2021,...... il quarto gruppo bancario italiano per attivo, il secondo per numero di sportelli in... mentre Banco BPM è stato assistito da Bain & Co, Legance " Avvocati Associati eFinancial ...... vorrebbe dire per l'affrontare danni per 115 miliardi di euro da qui al 2070. Sono i dati di un rapporto, non di Ultima generazione. Fermare la transizione vuol dire perdere il 7,6 ...

Deloitte Italia, Fabio Pompei confermato CEO 2a News

società di revisione e organizzazione contabile appartenente al network di Deloitte in Italia, guidato da Fabio Pompei. Brambilla succede a Stefano Dell’Orto, che assume l’incarico di presidente di ...Valeria Brambilla è la nuova AD di Deloitte & Touche SpA, la società di revisione e organizzazione contabile appartenente al network di Deloitte in Italia, guidato da Fabio Pompei. Brambilla succede a ...