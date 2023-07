Delfini attaccano 4 bagnanti in Giappone

(Di lunedì 17 luglio 2023) L’attacco di un gruppo diai danni di 4si è verificato la scorsa domenica nelle acque di Suishohama, una spiaggia nella prefettura di Fukui nelcentrale. Come riporta la Bbc gli incidenti sono avvenuti in quattro momenti separati. Ad essere attaccati sono stati un uomo di circa 60 anni, che ha L'articolo proviene da Il Difforme.

Altri due attacchi diai bagnanti in Giappone nel giro di poche ore lasciano perplesse le autorit locali. accaduto nella prefettura di Fukui, a nord ovest di Tokyo, secondo quanto riferisce la stampa locale. Un ...La polizia ha affermato di aver già ricevuto almeno sei segnalazioni dall'inizio della stagione di attacchi diall'uomo, e le autorità hanno esortato le persone ad esercitare la massima ...Altri due attacchi diai bagnanti in Giappone nel giro di poche ore lasciano perplesse le autorit locali. accaduto nella prefettura di Fukui, a nord ovest di Tokyo, secondo quanto riferisce la stampa locale. Un ...

In Giappone i delfini attaccano i bagnanti Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

Delfino curioso, recitava anni fa la pubblicità di una nota marca di caramelle gelatinose. Eppure il simpatico mammifero, come tutti gli animali se infastiditi, non è così tanto docile e potrebbe atta ...Altri due attacchi di delfini ai bagnanti in Giappone nel giro di poche ore e a seguito di analoghi incidenti accaduti in passato lasciano perplesse le autorità locali. (ANSA) ...