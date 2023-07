Del Rosso | interrogazioni e mozioni spariscono nel prossimo consiglio comunale

(Di lunedì 17 luglio 2023) Caserta. Dall’ordine dei lavori deltrasmesso ai consiglieri emerge l’assenza di, unici strumenti delle opposizioni per chiedere risposte ai cittadini sui vari disservizi della nostra città. Il consigliere Maurizio Delha pertanto chiesto le motivazioni di tali assenze e la trasmissione del verbale dell’ultima Capigruppo. “Appare – dichiara Del– che la maggioranza voglia sfuggire al confronto in aula, forse anche a seguito dei risultati della Governance Poll del Sole24Ore che vede Marino tra i peggiori sindaci d’Italia”.

NIENTE INTERROGAZIONI IN CONSIGLIO, DEL ROSSO POLEMICO Appia Polis

