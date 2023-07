(Di lunedì 17 luglio 2023) Gli azzurri del ct Campagna battono 13-6 la Francia, mercoledì sfida al Canada FUKUOKA (GIAPPONE) - Tutto come da copione. Ilrompe il ghiaccio con unaall'esordio nel Gruppo B dei Mondiali di pallanuoto: alla Marine Masse B di Fukuoka, i vice-campioni in carica si impongono per

... ha avuto la meglio sulla maltese Francesca Curmi, 341 della classifica), Tatiana ... Al via anche Lucia Bronzetti, impegnata al fianco della turca Cagla Buyukakcay: per lorocontro ...Ildel Grand Soleil 72 Long Cruise è ormai alle porte. L'ammiraglia della flotta Grand Soleil recentemente varata a Pesaro è infatti pronta per l'anteprima assoluta al Cannes Yachting ...... il coach pigliatutto della Imoco, ormai ct - Re Mida prima con la Serbial'anno scorso e ... Un crescendo per una giocatrice alinternazionale con la maglia della nazionale turca e che ...

Debutto mondiale con vittoria per il Settebello Agenzia di stampa ... Italpress

Il club ha presentato la nuova maglia “Mare Dentro” per la stagione 2023/2024 in occasione del mondiale di Fifa 23 ...Primo bagno di folla italiano per la Cupra Tavascan, il Suv coupè 100% elettrico protagonista nello stesso luogo che vede sfrecciare le monoposto di Formula E in occasione del penultimo appuntamento d ...