De Rossi | la dedica social alla figlia Gaia per i 18 anni emoziona i fan E lei risponde | «Ti amo papi»

(Di lunedì 17 luglio 2023) Le foto diDesono rarissime, perché papà Daniele Dela custodisce come un gioiello. È la sua primogenita, avuta dprima moglie Tamara Pisnoli. E oggi, 16 luglio, ha compiuto 18. Il 16, il numero che ha avuto sulle spalle per tutta la carriera,to proprio a lei. E su Instagram le ha volutore un post, che ha fattore amici e follower. Ladi De«Io e te ridiamo insieme Gaietta mia – scrive Denel post – Tanto. Questa mi sembra la cosa più importante tra le mille idiozie che scrivo e poi cancello per fare un post decente su Instagram. Oggi compi 18e sai distinguere ciò ...

