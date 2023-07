“Datemi la bambina” | fermata a Imperia una donna che aveva avvicinato una coppia con il figlio di un anno

(Di lunedì 17 luglio 2023) Nel pomeriggio di lunedì, nei pressi di una farmacia di Oneglia (provincia di), è stato richiesto un intervento delle forze dell’ordine a causa di quello che è stato inizialmente descritto come un tentativo di rapimento. Due genitori stavano passeggiando per strada assieme al bambino di unquando, improvvisamente, unasi è avvicinata e ha iniziato ad inveire contro laintimando di “darle la”. Secondo quanto ricostruisce Repubblica, non è ancora chiaro se i genitori conoscessero la persona in questione. I genitori si sono rifugiati all’interno di una farmacia di largo Sabatini a Oneglia e hchiamato i carabinieri. Che himmobilizzato laper poi condurla al Comando Provinciale per effettuare degli ...

Alcuni testimoni l'avrebbero infatti sentita urlare 'la'. All'arrivo dei carabinieri la giovane che nel frattempo aveva seguito la coppia all'interno della farmacia Capovilla, e stata ...Al giudice ho detto: se ho fatto una cosa del genere e me lo provatel'ergastolo. Perché a ... Al tempo laaveva 18 mesi. Ora non ha più il cognome del padre e vive a Somma Vesuviana con ..."Il mondo va a rovescio", disse una rana, "guardate quel gambero etorto, se potete". "Non c'... Così Alice, che precipita nel mondo delle meraviglie e ne esce ancoranon adulta. Secondo ...

"Datemi la bambina", ad Imperia una giovane donna tenta il ... Il Riformista

Come riporta Il Secolo XIX, la ragazza è stata portata al comando provinciale di Imperia in stato di fermo. I militari stanno cercando di ricostruire i dettagli della vicenda. Ancora da chiarire se la ...Il fatto, dai contorni ancora poco chiari, è avvenuto in largo Sabatini, nei pressi di una farmacia. Non è chiaro che giovane fermata fosse una conoscente ...