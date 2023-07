D’Amato entra in Azione | Calenda | “Per lui grande stima”

L'ex assessore alla Sanità del Lazio Alessioa far parte di Azione, il partito di Carlo Calenda . Ed è Calenda a dargli il benvenuto ufficiale in una conferenza stampa a Palazzo Madama. " Siamo felici di dare il benvenuto in Azione ...'Siamo felici di dare il benvenuto in Azione ad Alessio'. Lo ha dichiarato il leader di Azione, Carlo Calenda, durante la conferenza stampa a Palazzo Madama organizzata per annunciare nuovi ingressi nel partito. Accanto a Calenda il capogruppo di ...L'ex assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio, candidato per il centrosinistra alla guida della Regione, dice addio al Pd per entrare a far parte di Azione. ''Con il Pd ho sollevato una questione di subalternità rispetto al M5S. Ho ...

Azione, Alessio D'Amato entra nel partito Adnkronos