D’Amato aderisce ad Azione | Calenda “Ci saranno altri nuovi arrivi”

(Di lunedì 17 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – L’ex assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio, candidato per il centrosinistra alla guida della Regione,ad. Lo ha presentato alla stampa Carlonella sala Nassirya del Senato, accompagnato dal capogruppo dialla Camera Matteo Richetti e la portavoce e vicesegretaria del partito Mariastella Gelmini. “Siamo felici di dare il benvenuto inad Alessio– ha detto– Abbiamo una grandissima stima. E’ l’autore della migliore campagna vaccinale fatta in Italia. Lo abbiamo sostenuto come candidato alla Regione, entrerà in Segretaria nazionale e lavorerà alla riorganizzdell’attività dinella Regione Lazio. L’Italia ha perso ...