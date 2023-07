(Di lunedì 17 luglio 2023) Caserta. Ilraccomanda ai cittadini di attenersi alle regole per proteggersi dal caldo consultabili sul portale istituzionale e attraverso i canali social: 10 sempliciutili aconseguenze per ladell’ondata di calore., passando agli animali domestici, i 10del pere limitare i danni: 1. Evitiamo di uscire nelle ore più calde: proteggiamo soprattutto bambini, anziani e persone fragili. 2. Proteggiamoci in casa e sui luoghi di lavoro, rinfrescando gli ambienti e rinnovando l’aria, schermando le finestre con tende che blocchino il passaggioluce, ma non quello dell’aria. 3. Beviamo ...

...come chi è alla ricerca di un'sana ...motivo oggi Casa de Colon è un museo dedicato'...perdere è quello di Triana che prende il nome'...è l'acantilado di 400mila litri di, casa di ..., passando agli animali domestici, i 10 consigli del per evitare rischi e limitare i danni: 1. Evitiamo di uscire nelle ore più calde: proteggiamo soprattutto bambini, ......e dispositivi per la mobilità azionati'...la mobilità azionati'elettricità oppure dao ...fibre di cellulosa " si attorcigliano'interno ...operare in luoghi dove non c'è...