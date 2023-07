Dalla strada in Spagna all' antenato ministro Tutti i segreti di un servitore dello Stato

(Di lunedì 17 luglio 2023) Antonio Tajani si commuove per due volte al Consiglio nazionale di FI e la seconda è quando a fine discorso ringrazia la famiglia. «Se ho ottenuto qualche risultato nella vita lo devo a mia moglie e ai miei figli. Mi scuso per avergli sottratto tempo, affetto e gioia ma l'ho fatto perché ci credevo

... che ha permesso in quest'anno il passaggio di 36 tonnellate di grano e fertilizzanti ucraini bloccatiguerra. 'Ci impegniamo affinché il conflitto tra Russia e Ucraina non spiani la- ...... bloccatarisacca: 30enne tedesca salvata da VVF con la moto d'acqua Carcere Marassi, detenuto incendia cella, salvato dagli agenti Camogli, moto esce dinella notte: feriti due giovaniIn scaletta, estrattisterminata discografia del musicista originario del Massachusetts, ...edizione di Pomigliano Jazz si conclude con un altro evento sul Vesuvio che vedrà in scena sulla...

Sassari, dalla strada all'adozione: la storia a lieto fine di due cuccioli La Nuova Sardegna

Quattordici esercizi del centro cittadino di Caserta, soprattutto bar e ristoranti, sono stati colpiti, al termine di controlli nelle strade della movida.Fortunatamente non ci sono state conseguenze peggiori né per l’uomo né per gli altri automobilisti in transito ...