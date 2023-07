Cuadrado | volontà chiara per l’Inter Il giorno delle visite mediche

(Di lunedì 17 luglio 2023) Juanvoleva assolutamente, l’ha ottenuta. Il club nerazzurro accoglierà a breve il suo nuovo calciatore, Fabrizio Romano dà tutti i dettagli. OPERAZIONE – Contratto fino al 2024, quindi appena di un anno, a 2.5 milioni. Juanha accettato subito l’offerta del, la voleva ed è riuscito ad ottenerla. Leper il colombiano si svolgeranno questo martedì, quindi proprio domani. Fonte: Twitter Fabrizio Romano Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

L'arrivo dirischia di minare la fiducia dei tifosi nerazzurri nei confronti della società ...ha fornito un assist clamoroso ai giallorossi nei giorni scorsi sostenendo la suadi ...L'agenda della settimana del calciomercato FirmaArrivo di Reijnders Intrigo Lukaku Onana in Premier Chiusura per Sommer Arrivo Castellanos ... ma ladel giocatore e l'offerta finale di ...L'obiettivo è dividere l'eredità della fascia lasciata orfana datra lui e Weah , ecco ... Ladel ragazzo è chiara: spinge per partire e, dopo 2 gol e 1 assist in 20 presenze in un ...