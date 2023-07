Cuadrado più vicino | spuntano le cifre del contratto con l’Inter ? SM

(Di lunedì 17 luglio 2023)è sempre piùalche ha programmato le visite mediche e la firma del suoanche i dettagli per le. I dettagli da SportMediaset.? Juanè atteso nel tardo pomeriggio di domani a Milano e mercoledì mattina svolgerà le visite mediche con. Da SportMediaset arrivano anche i dettagli sulle: il colombiano percepirà 2,5 milioni di euro netti per l’anno diche lo legherà al. Firmerà infatti fino al 30 giugno del 2024. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...

... che segretamente aveva intavolato una trattativa con la Juve alle spalle dell'Inter, e, che ha fatto invece il percorso inverso. " Noi Lukaku non lo vogliamo ", ilgettonato dai ragazzi ...... 'stai ancora festeggiando uno scudetto dopo 33 anni e vorresti sfottere squadre che non hannodove mettere i trofei vinti (almeno la Juve, un po meno l' Inter ). Stai sereno,e conserva le forze ...... 'Avevo dato la parola che non avrei dato la notizia fino a quando non avrei avuto elementi in. ...A me sembra un po' spompato'