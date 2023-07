Cuadrado esclude Holm? La decisione dell’Inter sullo svedese ? SI

Leggi su inter-news

(Di lunedì 17 luglio 2023) L'Inter ha preso Juan. Nelle prossime ore il difensore colombiano sarà a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto. Cosa succede perCOSA SUCCEDE ? Con l'arrivo dil'Inter mette a posto la fascia destra e dunque dovrebbe abbandonare la pista Emil. Come riferisce Alfredo Pedullà, esperto di mercato per Sportitalia, nelle prossime ore ci sarà un incontro tra la Juventus e lo Spezia per il giovane laterale. Difatti, dopo l'arrivo dil'Inter pensa ad altri ruoli.