Cuadrado all’Inter | pronte visite mediche e firma per l’ex Juventus

I dirigenti interisti hanno dunque trovato l'accordo con l'esterno a tutta fascia colombiano Juan, un acquisto che farà sicuramente discutere le due tifoserie e che i ...I due nazionali promettono di fermarsi'uscita. Ma i cori dei ... Ma i cori dei circa 70 tifosi presenti sono tutti pere ... Le schermaglie trae Juventus non passano inosservate. ......d'antan come per l'attaccante belga che giurava amore eternomentre mamma e procuratore lo promettevano altrove. O almeno così pare.' C'è chi scrive: 'per i tifosi dell'non ...