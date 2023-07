Cuadrado all’Inter per un anno | guadagnerà 2 milioni e mezzo Gazzetta

Con i suoi 35 anni,, che sarà a Milano in settimana, è una sorta di usato sicuro, sponsorizzato da Inzaghi, che ne apprezza la capacità di coprire tutta la fascia, ma anche la qualità nelle ...Non solo Lukaku, un altro autogol per l'che con l'innesto diapre le porte ad un altro ...per 9 milioni di euro'...Clamoroso colpo di scena:. nbsp;Dopo la trattativa per lo sbarco alla Juventus di Lukaku, è il colombiano a fare il percorso inverso per vestire il nerazzurro. Per lui è pronto un accordo di un anno. Appresa ...