Cuadrado all’Inter | nessun dubbio ma arrivo slittato Il motivo

Leggi su inter-news

(Di lunedì 17 luglio 2023)sarà un nuovo giocatore dell’Inter, nonostante le forti critiche piovute in queste ventiquattro ore da quando è uscita la notizia. Su Sky Sport si spiega perché il colombiano non sia ancora a Milano. LA DATA SCIVOLA IN AVANTI – Juan Guillermo, un colpo inatteso e inaspettato fino alle 22 di ieri sera. Ora invece è realtà, nonostante un leggero ritardo. Marco Bovicelli, su Sky Sport 24, racconta cosa sia successo: «In giornata sembrava potesse essere oggi il momento del suo, ma non si è riusciti a organizzare il viaggio dalla Colombia. Nel tardo pomeriggio di domani sarà a Milano, dopo otto anni in maglia bianconera vestirà quella nerazzurra. Fortemente voluto da Simone Inzaghi, non dai tifosi tanto che oggi alcuni sono venuti in sede a contestarlo.arriverà ...