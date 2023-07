Cuadrado all’Inter | fissati arrivo a Milano e visite mediche ? Sky

Leggi su inter-news

(Di lunedì 17 luglio 2023)è ormai cosa fatta. Il giocatore arriverà da svincolato dopo la lunga esperienza alla Juventus. Ecco quando arriverà aIL PROGRAMMA ? Atteso per stasera. Il laterale colombiano arrivaa parametro zero dopo 8 anni di Juventus. Da nemico ad amico è un attimo, con la grande paradossalità della Coppa Italia. Come riferisce Sky Sport 24, l’ex bianconero stasera arriva nella city lombarda per sottoporsi allenella giornata di domani, martedì 18 luglio. Una volta finiti i controlli, lo aspetta un contratto di un anno a 2.5 milioni di euro a stagione. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...