Cuadrado all' Inter | ecco come cambia la formazione di Inzaghi

(Di lunedì 17 luglio 2023) Con un blitz a sorpresa, l'a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio hanno trovato l'accordo per l'arrivo in nerazzurro di Juan, esterno che ha lasciato la Juve a parametro zero dopo otto ...

Con un blitz a sorpresa, l'a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio hanno trovato l'accordo per l'arrivo in nerazzurro di Juan, esterno che ha lasciato la Juve a parametro zero dopo otto stagioni: ecco come giocherebbe con ...Il passaggio didalla Juventus'Inter rappresenta solo l'ultimo di una lunga serie di affari tra le due società. Tanti affari ma anche tante polemiche come succede anche in questi giorni. Da Ibra a Vidal ...ULTIMO BALLO-già in passato era stato accostato'Inter, ma le indiscrezioni non si erano mai trasformate in una trattativa concreta. Ma lo status da svincolato dell'esterno ha spinto l'...

Colpo di scena: Cuadrado all'Inter. Era svincolato dopo la mancata conferma alla Juve La Gazzetta dello Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Una notizia all'improvviso che per qualche ora ha oscurato la vicenda Lukaku: Juan Cuadrado sarà un nuovo giocatore dell'Inter ...