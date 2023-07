Cuadrado all' Inter | come è nato il blitz | tutte le cifre

Con i suoi 35 anni,, che sarà a Milano in settimana, è una sorta di usato sicuro, sponsorizzato da Inzaghi, che ne apprezza la capacità di coprire tutta la fascia, ma anche la qualità nelle ......con i bianconeri per 9 milioni di euro'anno e aspetta l'addio di Vlahovic per arrivare a Torino, ha fatto saltare i nervi in casa nerazzurra, tant'è che Marotta ha praticamente presoClamoroso colpo di scena:'Inter. nbsp;Dopo la trattativa per lo sbarco alla Juventus di Lukaku, è il colombiano a fare il percorso inverso per vestire il nerazzurro. Per lui è pronto un accordo di un anno. Appresa ...

Colpo di scena: Cuadrado all'Inter. Era svincolato dopo la mancata conferma alla Juve La Gazzetta dello Sport

"Vuole la Roma", il titolo in primo piano su Il Corriere dello Sport stamane: Alvaro Morata viene inseguito fortemente da Juventus, Inter e Milan, ma il desiderio del giocatore è ...Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi ...