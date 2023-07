(Di lunedì 17 luglio 2023) Milano, 17 lug. (Adnkronos) - "Il primo passaggio è quello di rimettere in moto la macchina e restituire al Csm la sua funzione. Il Consiglio superiore della magistratura è stato confuso con undi, unimproprio non essendo il Consiglio un organo che si deve fare portatore di interesse politico ma di". Lo afferma il vicepresidente del Csm Fabioche insieme a diversi esponenti del Palazzo dei Marescialli si sono confrontati con i rappresentanti degli uffici giudiziari della corte d'Appello di Milano. L'obiettivo è un Csm "al servizio dei magistrati, un Consiglio comein cui si possa interloquire" conclude.

... con una promessa, come tante ce ne sono state in passato, fatta però questa volta per bocca del vice Presidente del, Fabio, alla guida della delegazione formata dai consiglieri Roberto ......delegazione delsarà in visita presso gli uffici giudiziari della Corte d'Appello di Brescia, del Tribunale di Bergamo e della Corte d'Appello di Milano, guidata dal vicepresidente Fabio...I lavori si sono aperti, dopo l'indirizzo di saluto del vicepresidente delFabio, con la presentazione del presidente della Settima Commissione, il togato Marco Bisogni, che ha ...

Csm: Pinelli, 'non luogo di rappresentanza politica ma di valori' Il Dubbio

Il gruppo consiliare, che prima del tribunale di Brescia ha visitato le sedi di Catanzaro, Napoli e Bari, relazionerà poi al ministero ...Sono state esposti i problemi del sistema a Brescia: poche risorse e nuovi sistemi informatici che hanno paralizzato parte della giustizia ...