Crueza de Mà – Musica per cinema | al via l’edizione 2023 | il programma

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 17 luglio 2023) Al via la nuova edizione dide Mà –persull’isola di San Pietro in Sardegna, il riccoTutto pronto per la 17° edizione di Creuza de Mà –per, che prenderà il via martedì 18 luglio e fino a domenica 23 animerà Carloforte, la splendida location sull’isola di San Pietro nel sud della Sardegna, con, incontri, masterclass e proiezioni. Ideata e diretta dal regista Gianfranco Cabiddu e organizzata dall’associazione culturale Backstage, la manifestazione sarà come sempre un importante luogo e momento d’incontro per tutti gli ospiti, tra cui registi, musicisti e compositori, ma anche per gli appassionati diche durante la sei giorni avranno modo di esplorare il rapporto tra ...