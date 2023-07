Crollo palazzina a Torre del Greco | 25 indagati

... che sin dalle prime ore successive al cedimento dellaa tre piani nel quale sono rimaste ferite tre persone ha aperto un fascicolo di indagine con l'ipotesi dicolposo.Sotto inchiesta i proprietari delle unità immobiliari presenti nello stabile e alcuni tecnici e dirigenti del Comune di Torre del Greco chiamati in questi anni a monitorare le condizioni dell'immobile... oltre alla difficoltà di reperire sistemazioni alberghiere, due fattori in particolare: la vicinanza dell'istituto al luogo dove si è verificato ile il fatto che la struttura sia dotata di ...

Il crollo della palazzina di Torre del Greco di domenica pomeriggio non ha fortunatamente causato vittime ma le indagini sono aperte per scoprire le cause del grave incidente, per il quale si ...Svolta nelle indagini sulla palazzina crollata domenica sera a Torre del Greco, nel Napoletano, nella zona tra vico Pizza e corso Umberto I. Sono 25 le persone raggiunte in queste ore da altrettanti a ...